Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor\'u konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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