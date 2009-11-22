Galatasaray Cafe Crown'a ceza yağdı!

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Galatasaray Cafe Crown'a verilen cezalar

G.Saray Cafe Crown'a F.Bahçe Ülker olaylar nedeniyle verilen cezalar

'Forma skandalı'nın yaşandığı hazırlık maçı

Olaylı derbide neler olmuştu?

Bugün (22 Kasım 2009) toplanan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında ligden ihracın olmadığını açıklanırken Galatasaray’da Cemal Nalga’nın şu ana kadar oynadığı maçlarda hükmen yenik sayılmasına karar verildi.Yiğit Şardan'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin TL para cezası verildi.G.Saray Menajeri Mert Uyguç'a 2 yıl hak mahrumiyeti ve 10 bin TL para cezası verildi.G.Saray Antrenörü Okan Çevik'e 3 yıl hak mahrumiyeti ve 10 bin TL para cezası verildi.Galatasaray yardımcı antrenörü Cengiz Karadağ'a 1 yıl hak mahrumiyeti ve 5 bin TL para cezası verildi.G.Saray Cafe Crown'un eski teknik danışmanı Koray Mincinozlu'ye 2 yıl hak mahrumiyeti ve 5 bin TL para cezası verildi.Oyuncu Cemal Nalga'ya ise 2 yıl hak mahrumiyeti ve 10 bin TL para cezası verildi.Oyuncu Tufan Ersöz'e 4 ay hak mahrumiyeti ve 5 bin TL para cezası verildi. Cezası 1 yıldan 4 aya indirildi.Galatasaray'a Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz 40 bin TL para cezası verilirkenFenerbahçeli Tarance Kinsey'e de G.Saray maçlarındaki olaylar nedeniyle 2 maç men, 3 bin TL ceza verildi.Öte yandan Galatasaray Cafe Crown, yenildiği Efes maçından 1 puan aldığı için, bu kararlardan sonra lige -4 puanla devam edecek.Sarı-kırmzılılar aynı zamanda kupadan da ihraç edildi. Kupada çeyrek finale ise Mersin Büyükşehir Belediyesi yükseldi.Galatasaray Cafe Crown'da 5 maç ceza alan oyuncusu Cemal Nalga'yı Almanya'daki Deutsche Bank Skyliners ve EnBW Ludwigsburg hazırlık maçlarında takım arkadaşı Tufan Ersöz'ün formasıyla oynattığı belirlenmişti.Maç sonrası toplanan Galatasaray Yönetim Kurulu, erkek basketbol şubesi idari ve teknik kadrosunun görevine son vermişti.17 Kasım pazar günü Abdi İpekçi salonunda Galatasaray Cafe Crown ve Fenerbahçe Ülker arasında oynana basketbol mücadelesi, gergin başlamış, Galatasaray'ın 74-72 kazandığı maç sonrası sahaya giren taraftarları Fenerbahçeli oyunculara saldırmıştı.Bu sırada Fenerbahçeli Kinsey, kendisine saldıran bir taraftara yumruk atmıştı.Polis olayları güçlükle yatıştırmış, çok sayıda gözaltı yaşanmış, maç sonrası da 2 Fenerbahçe taraftarına 6 ay basketbol müsabakalarından men cezası verilmişti.