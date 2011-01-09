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Spor

GALATASARAY CAFE CROWN ABD'Lİ JOHNSON İLE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A)

09 Ocak 2011 18:40

-GALATASARAY CAFE CROWN ABD'Lİ JOHNSON İLE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Cafe Crown, ABD'li oyuncu Jerry Johnson'u transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu sezon Litvanya'nın Lietuvos Rytas takımında forma giyen 23 Nisan 1982 doğumlu ve 1.83 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jerry Johnson ile kesin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüp açıklamasında ''Sporcumuza Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar dileriz'' denildi. Galatasaray Cafe Crown Başantrenörü Oktay Mahmuti ise Olin Edirne maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Jerry Johnson'un hafta içinde takıma katılacağını belirterek, ''1-2 pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Onun gelişiyle takım daha kompak bir hale gelecek'' dedi.

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