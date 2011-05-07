-GALATASARAY CAFE CROWN: 86 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 92 İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun son hafta maçında Antalya Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Galatasaray Cafe Crown'u 92-86 yenerek, play-off'a kalan 8. ve son takım oldu. Galatasaray Cafe Crown ise ligin normal sezonunu 3. tamamlayarak, play-off çeyrek finalinde 6. sıradaki ezeli rakibi Beşiktaş Cola Turka ile eşleşti. Galatasaray Cafe Crown, maçın başında alan savunması yaparak rakibini durdurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada 9 sayılık üstünlük (15-6) yakalayıp ilk periyodu 17-10 önde geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk çeyrekte denediği alan savunmasını 2. periyotta da yaptı ve bundan sonuç aldı. 12. dakikada farkı 1 sayıya (17-16) indiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 16. dakikada da 27-26 öne geçti. Son dakika içinde Tutku ile bir basket bulan Galatasaray Cafe Crown 36-34 öne geçmesine rağmen konuk ekip Gökper'in üç sayılık basketiyle soyunma odasına 37-36 önde gitmesini bildi. Mücadelenin 3. periyodunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, rakip potayı adeta üç sayılık basket yağmuruna tuttu. Konuk ekip, oyuna konsantre olmakta zorlanan güçlü rakibi karşısında 29. dakika içinde farkı 10 sayıya (62-52) çıkardı ve 3. çeyreği de 66-56 önde geçti. Galatasaray Cafe Crown, Johnson'ın gayretleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Ancak Prince ile sayılar bulan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 37. dakika içinde skoru 76-67'ye getirdi. Top kayıpları yapmaya başlayan rakibi karşısında Shumpert ile üç sayılık basket bulan Galatasaray Cafe Crown, 38. dakika içinde farkı 3 sayıya (79-76) indirdi. Ancak Henderson'un üç sayılık basketiyle son dakikaya 87-80 önde giren konuk ekip, karşılaşmayı 92-86 kazandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Buckman 34 sayı ve 12 ribauntla oynarken, Prince ise 17 sayı ve 12 ribauntla takımına katkı sağladı. Bu sonuçla Galatasaray Cafe Crown ligin normal sezonunu 3. tamamlayarak play-off çeyrek finalinde 6. sıradaki ezeli rakibi Beşiktaş Cola Turka ile eşleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise elde ettiği galibiyetle ligi 8. sırada tamamladı ve play-off'lara kalma hakkı elde etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi böylece play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Ülker'in rakibi oldu. Sezon içinde rakibini iki maçta da yenen Galatasaray Cafe Crown, ezeli rakibi Beşiktaş Cola Turka karşısında seriye 1-0 başlamanın avantajına sahip olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ise Fenerbahçe Ülker karşısında 1-0 geriden başlayacak. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: İsmail Aydın xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Uğur Özen xx Galatasaray Cafe Crown: Johnson xx 20, Evren x 5, Shipp xx 8, Shumpert xxx 16, Ermal xx 11, Rancik x, Haluk x 3, Tutku xx 18, Andric xx 5, Caner x Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muratcan xx 13, Henderson xxx 20, Prince xxx 17, Polat x 2, Buckman xxxx 34, Gökper xx 6 1. Periyot: 17-10 Devre: 36-37 3. Periyot: 56-66