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Spor

GALATASARAY CAFE CROWN: 79

12 Ekim 2010 22:28

-GALATASARAY CAFE CROWN: 79 -TÜRK TELEKOM: 61 ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - Basketbol Spor Toto Türkiye Kupası (D) Grubu'nda Antalya'da bugün oynanan maçta Galatasaray Cafe Crown, Türk Telekom'u 79-61 yenerek, sekizli finale Beşiktaş Cola Turca'nın ardından çıkan ikinci takım oldu. Maça hızlı başlayan Türk Telekom oldu. Galatasaray Cafe Crown'a maçın başında baskı uygulayan Türk Telekom ilk seti 19-25 önde bitirdi. İkinci periyotta ise Galatasaray Cafe Crown etkili oldu. Rancik ve Ermal'ın etkili oyunu ve basketleri ile sayılar bulan Galatasaray Cafe Crown, devreyi 34-32 önde bitirdi.  Galatasaray Cafe Crown 3. periyotta da Türk Telekom karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Türk Telekom karşısında rahat bir maç çıkaran Galatasaray Cafe Crown, 3. seti 57-48 aldı. Son sette de Türk Telekom karşısında baskılarını artıran Galatasaray Cafe Crown, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi. Ancak son setin son 5 dakikasında yabancısız oynayan Galatasaray Cafe Crown sayı bulmakta bazen güçlük çekti. Yabancısız Galatasaray Cafe Crown daha sonra toparladı ve maçı 79-61 kazandı. Galatasaray bu sonuçla aldığı iki galibiyetle sekizli tura çıkan takım oldu. Salon: Kepez Arena Hakemler: Murat Biricik xxx, Özlem Yalman xxx, Turgut Işık xxx Galatasaray Cafe Crown: Caner xxx 16, Tutku xxx 7, Andric xx 11, Rancik xxx 16, Evren Buker xx 5, Hüseyin xx 8, Ermal xxx 16, Melih xx, Haluk xx Türk Telekom: Wesson xx 9, Becicovic xxx 13, Mehmet xx, Yunus xxx 17, Stiemnsma xxx 15, Schaffartzik xx 2, Rasim xx 5,  1. periyot: 19-25  Devre: 34-32 (Galatasaray lehine) 3. periyot: 57-48 

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