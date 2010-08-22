Galatasaray Bursaspor'u evinde ağırlıyor

T24- Futbolda 2010-2011 sezonuna sıkıntılı başlayan Galatasaray, Spor Soto Süper Lig'de evindeki ilk maçında yarın son şampiyon Bursaspor ile karşılaşacak.



Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den naklen yayınlanacak.



Cimbom'un alacağı sonuç koltuğu tartışılmaya başlayan Rijkaard'ı da yakından ilgilendiriyor. Bu akşam puan kaybı olur, UEFA'dan da elenilirse Hollandalı hocanın biletinin kesileceği konuşuluyor.



18 yıldır şans tanımıyor



alatasaray, Bursaspor'a 18 yılı aşkın süredir sahasında yenilmiyor. En son 1991-92 sezonunda rakibine İstanbul'da 2-1mağlup olan sarı- kırmızılılar, o tarihten sonra yeşilbeyazlılar ile evinde oynadığı 16 maçın 13'ünü kazanırken, 3'ünde berabere kaldı. Cimbom, bu sezon yaptığı 4 resmi maçta da gol yedi (7 gol). Aslan, Sivas'ta gördüğü 5 sarı kartla, ilk haftanın en hırçın takımı. G.Saray ile Bursaspor'un Ali Sami Yen'de geçen sezonki mücadelesi 0-0 bitmişti.



GALATASARAY: Aykut, Serkan, Neill, Servet, Hakan, Ayhan, Mustafa, Barış, Arda, Kewell, Baros

BURSASPOR: İvankov, A.Tandoğan, Ömer, Stepanov, Vederson, Volkan, Ergiç, H.Çimşir, Ozan İpek, Nunez, Sercan



