T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Bursaspor'u evinde ağırlıyor

Galatasaray, Spor Soto Süper Lig'de evindeki ilk maçında bu akşam son şampiyon Bursaspor ile karşılaşacak.

22 Ağustos 2010 03:00

T24- Futbolda 2010-2011 sezonuna sıkıntılı başlayan Galatasaray, Spor Soto Süper Lig'de evindeki ilk maçında yarın son şampiyon Bursaspor ile karşılaşacak.


Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den naklen yayınlanacak.


Cimbom'un alacağı sonuç koltuğu tartışılmaya başlayan Rijkaard'ı da yakından ilgilendiriyor. Bu akşam puan kaybı olur, UEFA'dan da elenilirse Hollandalı hocanın biletinin kesileceği konuşuluyor.


18 yıldır şans tanımıyor

alatasaray, Bursaspor'a 18 yılı aşkın süredir sahasında yenilmiyor. En son 1991-92 sezonunda rakibine İstanbul'da 2-1mağlup olan sarı- kırmızılılar, o tarihten sonra yeşilbeyazlılar ile evinde oynadığı 16 maçın 13'ünü kazanırken, 3'ünde berabere kaldı. Cimbom, bu sezon yaptığı 4 resmi maçta da gol yedi (7 gol). Aslan, Sivas'ta gördüğü 5 sarı kartla, ilk haftanın en hırçın takımı. G.Saray ile Bursaspor'un Ali Sami Yen'de geçen sezonki mücadelesi 0-0 bitmişti.


GALATASARAY: Aykut, Serkan, Neill, Servet, Hakan, Ayhan, Mustafa, Barış, Arda, Kewell, Baros

BURSASPOR: İvankov, A.Tandoğan, Ömer, Stepanov, Vederson, Volkan, Ergiç, H.Çimşir, Ozan İpek, Nunez, Sercan

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24