Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Bursaspor\'u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Isınma koşularının ardından dar alanda 10\'a 10 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynadı. Çalışmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra salona geçen oyuncular bireysel olarak çalışmalarına devam ettiler.

Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.

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