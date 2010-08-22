-GALATASARAY BURSASPOR'A HAZIR İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma yaptıkları bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları düzelen Elano Blumer, Mustafa Sarp, Hakan Balta, Lorik Cana ve Aydın Yılmaz'ın antrenmanda takımla birlikte çalıştıkları belirtildi. Sabri Sarıoğlu, Juan Pablo Pino, Mehmet Batdal ile Çağlar Birinci'nin tedavilerinin ise sürdürüldüğü ifade edildi. Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.