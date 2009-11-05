Galatasaray Bükreş'i rahat geçti: 0-3

Galatasaray, seyircisiz maçta Dinamo Bükreş'e top göstermedi. Sarı-kırmızılılar adeta istedikleri zaman gol attılar. Kewell, Nonda ve Mehmet farkı getirdi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turu garantiledi.



Grupta Sturm kazası dışında yara almayan Galatasaray Bükreş'te. Yıllar yıllar önce Galatasaray, Steaua Bükreş'le Şampiyon Kulüpler yarı finaline giderken, "Pür neşe Bükreş'e" başlığını atmıştı Gelişim Spor dergisi. Onlar da aynı hesap. Dinamo'nun seyircisi ibretlik cezasını çekmeyi sürdürüyor.



Sivasspor maçı kadrosuna sarılmış Rijkaard. Hafta sonu oynamayacak Keita, burada da kenarda. Neyse ki tek ayak üzerinde durmuyor. Hagi de tribünde. Türk hayranlarına gülücükler dağıtıyor.



Maç başlar başlamaz aradaki kalite farkı iyice belli oluyor. Barcelona gibi oynuyor Galatasaray. Ya da rakibi öyle oynamasına izin veriyor. Pas idmanı yapıyorlar rahat rahat. 6'da Kewell ara pasını atıyor göstere göstere. Barış da kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor topun yerden sekeceğini hesaplayamadığı için.



22'de baskıdan bunalmış Dinamo savunmasından seken topa yaydan Kewell vuruyor. Top, doğru adrese yöneliyor: 0-1. Bu golün ateşi sönmeden Sabri sağdan gelip ortayı yapıyor. Çok çalışıyor bu çocuk. Belli ortasından. Nonda kafayı çakıyor. Kaleci Dolha, koltuk altından kaçırıp golün estetiğini bozuyor: 0-2.



Dinamo atakları arada bir gelmeye başlıyor. Niculescu 37'de uzaktan vuruyor. Az farkla dışarı gidiyor top.



İkinci yarı da aynı tas aynı hamam. Galatasaray çok ama çok üstün. Arada bir-iki kıpırdanma sinyali gelince 55'te Mehmet sol çaprazdan ceza alanına girmeden diğer köşeye gönderiyor topu: 0-3. 60'ta Nonda karşı karşıya üstten dışarı vuruyor. 66'da Arda altı pastan kaleciye nişanlıyor. 68'de N'Doye ikinci sarıyı alıp kaçmayı tercih ediyor bu eziyetten.



Galatasaray bir üst tura çıkmayı garantiledi. Açıkçası kendi kalitesinin çok altondaki bir takım karşısında güle oynaya kazandılar. Artık son iki maçta Avrupa puanını yükseltmeye çalışacaklar.



DİNAMO BÜKREŞ-GALATASARAY: 0-3



Hakemler: Michael Weiner, Christoph Bornhorst, Matthias Anklam (Almanya)



Dinamo Bükreş: Dolha, Scarlatache, Moti, Tamas, Pulhac, Kone (60 Bostina), N'Doye, Torje, Adrian Cristea (65 Rus), Alexe, Niculescu



Galatasaray: Leo Franco, Sabri, Gökhan (86 Emre Güngör), Servet, Hakan, Barış, Mehmet, Mustafa (79 Elano), Arda, Nonda (73 Keita), Kewell



Goller: Kewell (22), Nonda (24), Mehmet (55)



Sarı Kartlar: Ndoye, Pulhac



Kırmızı Kart: N'Doye (68)