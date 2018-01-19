Galatasaray, Bucaspor'u kupanın dışına itti

Bucaspor - Galatasaray: 0-3

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mustafa Sönmez (xx), Mustafa Savranlar (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (xx) - Sancar (x), Emre Toraman (x), Uğurcan (xx), Abdullah (xx), İbrahim (x) (Dk. 81 Deniz), Saruhan (xx), Onur (x) (Dk. 66 Enes x), Emre Özkan (xx), Alpay (x), İlyas (x) (Dk. 76 Atakan)

GALATASARAY: Eray (xxx) - Mariano (xx), Maicon (xx), Koray (xxx), Latovlevici (xx), Yasin (xxx), Selçuk (xx), Belhanda (xx) (Dk. 46 Eren xx), Donk (xx) (Dk. 62 Tolga x), Feghouli (xxx) (Dk. 68 Sinan), Gomis (xxx)

GOLLER: Dk. 33 Gomis, Dk. 44 Yasin, Dk. 53 Feghouli (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Sancar (Bucaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Telekom Stadı\'nda Bucaspor\'u 3-0 yenen Galatasaray, deplasmandaki rövanşı da aynı skorla kazanmayı bildi. Maçın 33\'üncü dakikasında gol perdesini Gomis açtı, 44\'te Yasin farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü Feghouli söylerken çeyrek finale çıkan Galatasaray, Süper Lig\'in ikinci yarısında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi moral buldu. Öte yandan ikinci yarının ortalarında kale arkasında meşale yakan Bucasporlu taraftarlara polis müdahale etti.

3\'üncü dakikada Mariano\'nun sağ kanattan ortaladığı topla buluşan Latovlevici sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleye giden meşin yuvarlağı Uğurcan son anda uzaklaştırdı.

16\'ncı dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Feghouli\'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda\'nın plasesinde top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

26\'ncı dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topu taşıyan Feghouli\'nin yerden pasında Gomiş bomboş durumda şutunu çekti. Kaleci Hüseyin\'den seken topu Belhanda tamamlamak istedi. Ancak meşin yuvarlak boş kale yerine auta gitti.

33\'üncü dakikada Galatasaray golü buldu. Sol çaprazdan Bucaspor ceza sahasına sızan Yasin\'in pasında Gomis topu boş kaleye yuvarladı: 0-1.

44\'üncü dakikada Galatasaray golleri ikiledi. Selçuk\'un ortasında Feghouli topu Yasin\'e indirdi. Yasin vole vuruşuyla kaleci Hüseyin\'i çaresiz bıraktı: 0-2.

50\'nci dakikada Selçuk sağdan ortaladı. Latovlevici arka direkte topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

53\'üncü dakikada fark 3\'e çıktı. Gomis\'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-3.

55\'inci dakikada Bucaspor\'da Onur\'un kullandığı serbest atışta baraja çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

62\'nci dakikada Emre Toraman\'ın pasında topla buluşan İbrahim\'in şutunu kaleci Eray çıkardı.

64\'üncü dakikada savunmadan atılan uzun topta Mariano kalesini terk eden Hüseyin\'den sıyrılıp şutunu çekti. Bucaspor stoperi Uğurcan son anda çizgide müdahale ederek olası bir golü önledi.

69\'uncu dakikada kaleci Hüseyin\'i geçen Yasin topu boş kaleye yuvarladı. Ancak direğe çarpan top auta çıktı.

76\'ncı dakikada Eren Derdiyok\'un röveşata vuruşunu kaleci Hüseyin son anda çeldi.

88\'inci dakikada Sinan orta sahadan aldığı topu Eren\'e aktardı. Eren\'in müsait pozisyondaki şutunu kaleci Hüseyin kontrol etti.

Mücadele, 3-0\'lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

FOTOĞRAFLI