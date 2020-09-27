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Spor

Galatasaray bu sezon ilk kez kazanamadı

27 Eylül 2020 21:13

Bu sezon oynadığı 4 resmi maçtan da galip ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile ilk kez kazanamadı.

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon ilk kez sahadan galip ayrılamadı.

Sarı-kırmızılılar daha önce Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, Avrupa'da Neftçi Bakü ile Hajduk Split'i mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray, ayrıca bu sezon ilk kez gol atamadı. Sarı-kırmızılı ekip diğer oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 de gol gördü.

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