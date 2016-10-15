Galatasaray Bruma için 40 milyon Euro istedi

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma için Beşiktaş’ın Devler Ligi’ndeki rakiplerinden Napoli de devreye girdi. Arkadius Milik’in de sakatlığının 6 ay sürecek olmasıyla ara transfer döneminde yeni bir oluşum içerisine girecek olan İtalyanlar kesenin ağzını açacak.

Galatasaray bir yandan Bruma ile sözleşme imzalamaya hazırlanırken, bir yandan da oyuncusuna gelen teklifleri en iyi ve yüksek şekilde değerlendirmek istiyor.



İngiliz devlerinin radarına giren 21 yaşındaki futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İtalyan ekibi Napoli, menajeri vasıtasıyla Bruma için nabız yokladı.

Higuain’den gelen 90 milyon Euro ile önemli transferler yapan ancak Milik'in sakatlanmasıyla zora giren Napoli, Drogba'nın yanı sıra ara transfer döneminde Bruma'yı da almak istiyor.



Sadece transfer döneminde 26 milyon Euro net kâr elde eden Napoli'nin dolaylı teklifi üzerine Galatasaray yönetimi ise kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı.