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Spor

Galatasaray, Birhan Vatansever'i açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Kulübü, Bandırmaspor'da forma giyen Birhan Vatansever'i iki yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı

13 Ağustos 2018 22:48

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Kulübü, Bandırmaspor\'da forma giyen Birhan Vatansever\'i iki yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada kulübün altyapısından yetişen Birhan Vatansever\'in transferi konusunda oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Galatasaray Kulübü\'nün açıklaması şu şekilde: \"Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever’in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır.\"

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