-Galatasaray bir taraftar kazandı İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Nike'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen dünyaca ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant, Türkiye'de basketbol sevgisinin yüksek olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Lig'de yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın antrenmanını ziyaret eden Kobe Bryant, daha sonra GSTV'ye yaptığı açıklamada, Nike ile birlikte uluslararası bir tura çıktığını belirterek, ''Çocuklara ve genç basketbolcu adaylarına burada basketbolu öğretmek için, basketbolu sevdirmek için tur düzenledik. İstanbul da bunun bir ayağı oldu. Daha önce İstanbul'a gelmemiştim ama açıkça söylemek gerekirse beklentimden çok daha güzel bir şehir buldum. İstanbul'da da Türkiye'de de basketbol sevgisi gözle görülür derecede yüksek'' dedi. Galatasaray'ın antrenmanını izlemekten mutluluk duyduğunu anlatan ABD'li yıldız, ''Burada bulunmaktan dolayı gerçekten çok onur duyuyorum. Beni kabul ettikleri için de çok onur duyuyorum. Birkaç tane penaltı attım gördüğünüz gibi. Gerçi atamadım ama kalede de durdum. Onları da kurtaramadım ama gerçekten çok güzel dakikalardı benim için. Burada olduğum için ve beni kabul ettikleri için çok gururluyum'' diye konuştu. Ziyaret sırasında kendisine forma hediye edilen Kobe Bryant, ''Artık Galatasaray yeni bir taraftar daha kazandı diyebilir miyiz'' şeklindeki soruya, ''Böyle söyleyebiliriz. Oyuncu olarak değil tabi ama taraftar olarak kesinlikle. Ben basketbol oynamaya devam edeceğim ama taraftar kazandı diyebiliriz'' cevabını verdi.