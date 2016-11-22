Galatasaray, Beşiktaş'ı son çeyrekte yıktı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta derbisinde Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan'ı 84 - 78 mağlup etti.



Karşılaşmaya Beşiktaş Roll’ün sayılarıyla başladı. Galatasaray ise Austin Daye ve Göksenin’den bulduğu 5-0’lık seriyle skorda 5-2 öne geçti. Deplasman ekibi Thompson ile skor bularak farkı 1’e indirse de dış şutlarda yüksek isabetle oynayan Sarı-Kırmızılar Göksenin ve Schilb’in üçlükleriyle farkı 7’e çıkardı (11-4). Sinan Pleiss işbirliği ile de seri 8-0’a çıktı (13-4).



Savunmada rakibine geçit vermeyen Beşiktaş, Kyle Weems ve Earl Clark’ın dış şutlardan bulduğu isabetle 47 saniye kala tekrar öne geçti (19-20). İlk çeyrek de bu skorla sonuçlandı.

İkinci çeyreğe ev sahibi Pleiss ve Schilb ile giren Galatasaray 5-2’lik seri yakaladı (24-22). Bu dakikadan sonra savunmayı tekrar sertleştiren Siyah-Beyazlılar Sertaç, Weems ve Clarck ile 28-24 öne geçti. Galatasaray’ın sessizliğini ise Jon Diebler’ın üç sayılık isabeti buldu (27-28).



Savunma sertliğini daha da arttıran Beşiktaş, Stimac ile bulduğu sayılarla skoru 39-35 yaptı. İlk çeyrek ise Siyah-Beyazlıların 39-36 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Micov ve Göksenin’in üçlükleriyle başlayan ev sahibi skoru 42-39’a getirdi. Bu seriyi Michael Thompson’un üçlüğü bozdu (42-42). Sert savunma ile başlayan Galatasaray, taraftarının da desteğini arkasına aldığı bu dakikalarda Sinan ve Pleiss’in sayılarıyla skoru 47-44’e getirdi.



Çeyrekte son dakikayı iyi oynayan ev sahibi final çeyreğine 60-57 önde girdi.

Son çeyrekte siyah-beyazlılar rakibine yaklaşık 3 dakika boyunca sayı şansı vermeyerek 6-0’lık seri yakaladı (60-63). Ancak bu seriyi hızlı hücumda Jon Diebler’ın üçlüğüyle bozan Galatasaray, skorda 63-63 eşitliği yakaladı.



Sarı Kırmızılılar Schilb’in 3 sayılık isabetleriyle tekrar hücumda etkili oldu ve skoru 68-65’e getirdi. 5.25 kala gelen bu basketten sonra coach Ufuk Sarıca molayı almak zorunda kaldı. Moladan iyi dönen taraf ev sahibi oldu.



Savunmada rakibini top kaybına zorlayan Beşiktaş, Roll ve Clark ile bulduğu sayılarla farkı 5’e indirdi (76-71). 1.26 kala farkın 5’e inmesiyle coach Ergin Ataman molasına başvurmak zorunda kaldı.



Topu hücuma sokamayan Galatasaray, Stimac’tan 1.16 kala yediği basketle skor 76-73’e geldi. Son dakikaya girilirken Diebler’ın kaydettiği 3 sayılık isabet farkı 6’ya çıkardı (79-73). Karşılaşmada son saniyelerde hata yapmayan ev sahibi mücadeleden 84-78 galip ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Ersan Ergüler



Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Göksenin Köksal 10, Schilb 19, Daye 3, Pleiss 14, Micov 12, Preldzic 5, Diebler 12, Tyus 1



Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 17, Roll 13, Strawberry 4, Clark 21, Stimac 13, Weems 8, Sertaç Şanlı 2, Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi



1. Periyot: 19-20

Devre: 36-39

3. Periyot: 60-57