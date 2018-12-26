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Spor

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Erzurumspor oyuncusu Egemen Korkmaz ile Bursaspor antrenörü Selçuk Erdoğan'ın da disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı

26 Aralık 2018 00:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Welinton Souza Silva, Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Egemen Korkmaz ile Bursaspor antrenörü Selçuk Erdoğan'ın da disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

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