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Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarih ve saati belli oldu

Türk Telekom Arena'da oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu

15 Şubat 2017 22:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacağını duyurdu.

TFF, Spor Toto Süper Lig’in 22 ve 23. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası programını açıklandı.

Programlar şöyle:

22. HAFTA

24 Şubat Cuma

19.00 Çaykur Rizespor – Kayserispor

20.00 Kasımpaşa – Bursaspor

25 Şubat Cumartesi

15.00 Aytemiz Alanyaspor – Adanaspor

16.00 Akhisar Belediyespor – Antalyaspor

19.00 Atiker Konyaspor – Trabzonspor

26 Şubat Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor – Medipol Başakşehir

19.00 Gaziantepspor – Fenerbahçe

27 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray – Beşiktaş

23. HAFTA

3 Mart Cuma

20.00 Trabzonspor – Kardemir Karabükspor

4 Mart Cumartesi

16.00 Buraspor – Gaziantepspor

19.00 Beşiktaş – Çaykur Rizespor

5 Mart Pazar

13.30 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adanaspor – Atiker Konyaspor

19.00 Kayserispor – Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe – Osmanlıspor

6 Mart Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği – Akhisar Belediyespor

20.00 Antalyaspor – Galatasaray

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