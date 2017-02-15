Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarih ve saati belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacağını duyurdu.
TFF, Spor Toto Süper Lig’in 22 ve 23. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası programını açıklandı.
Programlar şöyle:
22. HAFTA
24 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor – Kayserispor
20.00 Kasımpaşa – Bursaspor
25 Şubat Cumartesi
15.00 Aytemiz Alanyaspor – Adanaspor
16.00 Akhisar Belediyespor – Antalyaspor
19.00 Atiker Konyaspor – Trabzonspor
26 Şubat Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor – Medipol Başakşehir
19.00 Gaziantepspor – Fenerbahçe
27 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray – Beşiktaş
23. HAFTA
3 Mart Cuma
20.00 Trabzonspor – Kardemir Karabükspor
4 Mart Cumartesi
16.00 Buraspor – Gaziantepspor
19.00 Beşiktaş – Çaykur Rizespor
5 Mart Pazar
13.30 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adanaspor – Atiker Konyaspor
19.00 Kayserispor – Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe – Osmanlıspor
6 Mart Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği – Akhisar Belediyespor
20.00 Antalyaspor – Galatasaray