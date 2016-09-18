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Spor

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı

Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılı ekip, 20 Eylül Salı günü Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına tekrar başlayacak

18 Eylül 2016 18:45

Spor Toto Süper Lig'de haftayı 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, 5. haftada Beşiktaş'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenme idmanı yaptıkları belirtildi.

Antrenmanda diğer oyuncuların ise gruplar halinde pas çalışmaları yapıp, hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdukları, son bölümde ise dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılı ekip, 20 Eylül Salı günü Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına tekrar başlayacak.

 

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