Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın

Patrick Van Aanholt, Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau transferlerini açıklayan Galatasaray, Berkan Kutlu transferini bugün bitirmek istiyor. İki kulüp arasında yapılacak son görüşme sonrası 23 yaşındaki orta saha transferinin artık açıklanması bekleniyor.

Galatasaray PSV mağlubiyetini KAP'a bildirdiği 3 transferle unutturdu ancak transferler devam edecek. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in özellikle kadroda görmek istediği Berkan Kutlu için bugün bir kez daha Alanyaspor kulübüyle görüşme gerçekleştirecek.

Daha önce 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Galatasaray'ın 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama bu transferi bitirmesi bekleniyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Alanyaspor'la Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 23 yaşındaki yıldız adayı anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Geçen sezon başında yetiştirme bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu kulübüyle 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Orta sahada joker

Çift yönlü orta saha oyuncusu olan 23 yaşındaki oyuncu 6, 8 ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor. 10 numara olarak futbola başlayan Berkan Kutlu özellikle Alanyaspor'da Bakasetas'ın ayrılığının ardından Salih Uçan'la birlikte iyi bir ikili oluşturmuştu.