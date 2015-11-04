Galatasaray, Benfica deplasmanından eli boş dönüyor: 2 - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaştığı maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. 21 Ekim TT Arena'da oynanan maçta Benfica'yı 2-1 mağlup eden Galatasaraylılar, Lizbon'dki mağlubiyetin ardından 4 puanda kaldı. Benfica ise 9 puanlı grupta liderlik koltuğuna oturdu.

İlk yarısı golsüz karşılaşmanın 53. dakikasında 1-0 mağlup duruma düşen Galatasaray, 57. dakikada Podolski'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ancak Benfica'nın 66. dakikadaki golüne engel olamayan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Maçta yaşanan önemli anlar

52'de Galatasaray yarı sahasının ortasında kazanılan serbest vuruşa Gaitan topu içeriye doldurdu. Kafa ile kale ağzına indirilen topu Luisao kontrol etmek isterken karambol yaşandı. O karambolde Jonas sert bir şutla topu Sarı-kırmızılaarın ağlarına gönderdi: 1-0

58.dakikada kullanılan taç atışında top bir anda Podolski'nin önüne düştü. Alman golcü önünde bulduğu topla ceza alanına girdi ve sol çaprazdan sert bir şutla golü buldu: 1-1

67'de sol kanattan kullanılan korner ceza alanında karambol yarattı. Kafa vuruşu için ceza alanına gelen Luisao, kale ağzında arkadaşından aldığı topu iyi bir vuruşla G.Saray ağlarına yolladı: 2-1

85'te Benfica'da Gaitan Emre'yi düşürdü ve sarı kart gördü. İkinci sarı kart oldu ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.