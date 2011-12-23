Galatasaray-Bellinzona maçı için şike iddiası

T24 - İtalyan futbolu bir kez daha şike operasyonuyla sarsılırken, şikeyle ilgili itirafta bulunan bir futbol organizatörü, 2008 yılında Galatasaray ile Bellinzona arasında oynanan UEFA Kupası 1. Tur maçında şike yapıldığını iddia etti.





İtalya'daki şike operasyonunun ikinci dalgasında Bochum Mahkemesi'nden gelen yeni tutanaklarda, Galatasaray maçıyla ilgili bir ayrıntı ortaya çıktı.



Reha Erus'un haberine göre, pişmanlık duyarak itirafta bulunan futbol organizatörü Marjio Cvtrak'ın, ifadesinde "Avrupa kupalarında en az 200 maçta şike yapıldı. Bunlardan biri Galatasaray-Bellinzona karşılaşmasıdır" dediği öğrenildi.



Cvtrak, 18 Eylül 2008'de deplasmanda oynanan ve 4-3 sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlanan maç dışında Dinamo Zagrep-Nk Domzale maçında da şike yapıldığını öne sürdü.



2008 yılında oynanan UEFA Kupası 1. Tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre temsilcisi Bellinzona'yı Kewell, Baros (2) ve Lincoln'ün golleriyle 4-3 mağlup etmişti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan rövanşta ise Cimbom, Baros ve Yaser'in golleriyle 2-1 galip gelmişti.



Galatasaray, Bellinzona deplasmanına 13 oyuncusundan yoksun olarak 17 kişilik kadroyla gitmişti. Sakatlıkları bulunan Ümit Karan, Arda Turan, Mehmet Topal, Tobias Linderoth, Uğur Uçar, Sabri Sarıoğlu, Emre Güngör, Serkan Çalık, Barış Özbek, Hakan Balta, Ferdi Elmas ve Orkun Usak'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Hasan Şaş, Bellinzona mücadelesinde takımdaki yerlerini alamamıştı.

