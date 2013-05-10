Galatasaray bayrağının çöpe atıldığı dizinin yönetmeni kovuldu

Show TV'nin yeni dizisi Salih Kuşu'nda Galatasaray bayrağının çöpe atıldığı sahne Galatasaray taraftarlarını çok kızdırdı.

Ünlü oyuncu Levent Ülgen'in oynadığı sahnede duvarda duran Galatasaray bayrağını alıp, "ulan Salih zengin adammışsın ama Galatasaraylıymışsın, herkes bir gün Fenerbahçeli olacak tezini doğrulayalım" diyerek Galatasaray bayrağını çöpe attığı sahne ortalığı karıştırdı.

Gani Müjde özür diledi

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Salih Kuşu, olaylı bir başlangıç yaptı. Dizide Galatasaray bayrağının çöpe atıldığı sahne sarı kırmızılı taraftarın tepkisini çekti. Tepkiler üzerine Twitter'da açıklama yapan dizinin senaristi Gani Müjde, "Çöp sahnesi senaryoda yoktu. Sahne atıldı ve ekleyen arkadaşa gereken ceza verildi. İncinen arkadaşlardan sorumlu olmasam da özür dilerim" dedi.

Twitter'da dizinin o sahnesiyle ilgili binlerce tweet atıldı.

Galatasaralı taraftarlar, sosyal medya sert tepki gösterirken, RTÜK ve Show TV yönetimini mail bombardımanına tuttu, dizinin yayından kaldırılmasını istedi.