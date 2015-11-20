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Spor

Galatasaray Başkanı: Mustafa Denizli ile görüşmedik

"Bugünkü toplantı, Hamzaoğlu'nun ayrılışının ardından gündemi değerlendirme toplantısıydı"

20 Kasım 2015 23:40

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetimi ile yaptığı toplantı sonrası Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılışı ve yeni teknik direktörün kim olacağı ile ilgili açıklama yaparak, "Sayın Mustafa Denizli, Türkiye'nin çok kıymeti ve değerli bir antrenörü. Her kulübün isteyeceği bir çalıştırıcı ama şu anda bizim kimseyle görüşmemiz olmadı. Etik de değil zaten" dedi.

Galatasaray'ın antrenörünün en kısa sürede belli olacağını belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı;

"Bugünkü toplantı, Hamzaoğlu'nun ayrılışının ardından gündemi değerlendirme toplantısıydı. Çok verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıda Hamzaoğlu'nun gidişinin yansımaları konuşuldu. Galatasaray'a yakışır bir hocanın nasıl olması gerektiğini konuştuk. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Galatasaray'ın başına gelecek yeni isim en kısa sürede belli olacak. Yerli ya da yabancı bir önceliğimiz yok.

Sayın Mustafa Denizli, Türkiye'nin çok kıymeti ve değerli bir antrenörü. Her kulübün isteyeceği bir çalıştırıcı ama şu anda bizim kimseyle görüşmemiz olmadı. Etik de değil zaten.

Hamza Hamzaoğlu ile ilgili kararı da yönetim aldı. Biz de bunu uyguladık. Formda bir takım var ve şu an başında da Taffarel bulunuyor.

Galatasaray'da görev aksamaz. Yarından itibaren çalışmalar başlıyor."

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