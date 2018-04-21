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Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşmama totemi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yöneticileri Alanya'da Galatasaray Derneği üyeleriyle yemekte buluştu

21 Nisan 2018 20:50

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray\'ın yöneticileri Alanya\'da Galatasaray Derneği üyeleriyle yemekte buluştu. Gazetecilere poz veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç öncesinde konuşma yapmayarak totem yaptığını söyledi ve soruları yanıtsız bıraktı.
Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel ve Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu\'nun organize ettiği buluşma yemeğinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Antalya\'da bulunan kongre üyeleri bir araya geldi. Tarihi Kızıl Kule\'nin yanında bulunan bir restoranda gerçekleşen yemekte gazetecilerin röportaj isteğini geri çeviren başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray\'ın maçları öncesinde basına konuşmadığını, bunun kendisinin totemi olduğunu söyleyerek, gazetecilerin isteğini geri çevirdi.
GÜZEL: \"MAYISLAR HER ZAMAN GALATASARAY\'INDIR\"
Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel ise yemeğin Galatasaray yönetimi ve dernekleri bir araya getirmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Güzel, \"Antalya Galatasaraylılar Derneği olarak yemek düzenledik. Başkanımız ve Galatasaray yönetim kurulu üyelerini, Antalya\'da yaşayan kongre üyeleri ve Alanya Galatasaray Derneği\'nin katılımıyla bir araya geldik. Dileğim takımımızın 21\'inci şampiyonluk kupasını kazanması. En çok bizim takımın hak ettiğini düşünüyorum. Mustafa Cengiz başkanımız da Ocak ayından bu yana güzel şekilde bugüne taşıdı. Mayıs ayındaki genel kurulda da bir 3 yıl daha vereceğimizi düşünüyorum. Nice güzel günleri Galatasaray olarak yaşayacağız. Daha önce başkanımızın dediği gibi Mayıslar her zaman Galatasaray\'ındır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yemekten genel ve detay görüntüler
- Başkan Mustafa Cengiz\'den görüntü
- Gökmen Güzel\'in konuşması

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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