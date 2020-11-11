Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Yeniden aday olmak konusunda şu an vermiş bir kararım yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim için henüz adaylık kararı almadığını belirterek, "Er meydanını açıyoruz. Bizim görevden gitmemek için direndiğimizi sananlar bir kesim var. Bir yönetime sürekli ‘erken seçim, erken seçim’ diye dayatırsanız iş yapamaz. Devamlı seçim, ibra tehdidi var" dedi.

Kulüpler Birliği toplantısından sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı kulübün aldığı başkanlık seçimi kararında yaşanan süreci anlatan Başkan Cengiz şöyle konuştu:

"Bir basın toplantısı yapıp belgeleri verecektik ama olmadı. İstanbul’dan sonra Ankara’ya taşındı konu. Geniş katılımlı toplantılara izin verilmeyeceği bize bildirdiler. Buna inanmayanlar bile oldu. Denetleme Kurulu olayını da sorduk ve mahkeme sürecinin beklenmesi gerektiği yönünde bir cevabı oldu. Divanımızda, divan kurulu raporu bile okunmayarak tüzük ihlali yapıldı. Biz gelinen süreçte bu ibra tuzaklarından bıktık. Genel Kurul da, Olağanüstü Mali Genel Kurul kararı almamız mümkün değil. Çünkü dar ve kapalı bir alanda yapılması gerekiyor. Bütün kulüpler, dernekler yapıyor. Biz bunu ısrar ederken önce sorduk. ‘Neden siyasi partilere verdiniz de bize vermiyorsunuz’ diye. Siyasi partiler anayasa gereğidir, anayasa değişmedikçe değişmez hükmü var. Eğer siyasi partiler genel kurul yapamazsa kapanır. Hazine yardımı da yapamaz. 1 Aralık’a kadar yapamazsınız dediler. Biz devletimizi yasalarına uyan bir camia ve yönetim olarak 1 Aralık’tan sonraki en uygun tarihi, kimse de baskın seçim demesin diye 40 gün sonraya verdik. 20 gün sonraya vermedik. Çoğu hazır olduğunu beyan etti. 3 aday çıktı. Biz de mutlu olduk. Hepsi değerli insanlar. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor bizim gibi. Daha da olmasını isteriz. Çünkü dinamizm olduğunu gösterir. Biz bu açıdan buna mutlu olduk. İnşallah belirttiğimiz tarihlerde en geç 26 Aralık’ta öncelikle seçim istiyoruz. Çünkü bizim görevden gitmemek için ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sananlar bir kesim var. Bu kesime bunu diyoruz. Er Meydanını açıyoruz.

"Günü gelince durumu değerlendireceğim"

Aday olma konusunda bir karar vermediğini belirten Cengiz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir insanın kendini ben iyiyim, ben doğruyum, diye anlatması kadar komik ve zavallı bir şey olamaz. Kendim için söylüyorum. Bunu camiamız değerlendirecek. Taraftarımız, tarih değerlendirecek. Onu tek tek irdeleyecek. Bizim anlatamadıklarımızı anlatacaklar. Hatalarımızı söylüyorlar. Biz onları düzeltmeye çalışıyoruz. Ben aday olup, olmayacağım konusunda şunu söyleyeyim. 7 Mayıs’tan bugüne kadar resmi bu tip ortamlarda sağlığımı soran olmadı. Gayet de doğal. Hastaysan ne işin var burada. Şu an sürecim iyi ilerliyorum. Senedin vadesi ne zaman gelir hiç kimse bilemez. Ben elimden geldiğinde aşk için mücadele ediyorum. Ben mülkiliyeliyim. Mesleğim yöneticilik. Ben mümkün olduğunca en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu an vermiş olduğum bir karar yok. Aileme, doktorlara bakarsanız geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar. Fakat biz bir aşkın peşindeyiz. Ben o günde 176 milyon ödememiz gerekirdi. Bunlar laf değil. Şu anda o kadar kritik dönemin içindeyiz. Ben bunu anlatmak istemiyorum. Adaylığa zorlatıyor diyecek. Onların da canı sağ olsun. Onlara şans ver başarı diliyorum. Bütün camiamı ve taraftarlarımı sevgi ile kucaklıyorum. Hepsinin yolu da açık olsun. İnşallah Türk futbolu da bir noktaya gelecek. Bunda devletimiz de katkısı var. Çok gazeteci dostum arıyor, bilgi veremiyorum. İnşallah günü gelince duruma bakacağım, değerlendireceğim. Ona göre vaziyet alacağım.

"Falcao bizimle devam edecek"

Takımın gidişatından memnun olduğunu söyleyen Başkan Cengiz, "Geçen gün de hocam ile 5 saatlik bir toplantıdaydık. Kötü oynayalım maçı alalım. Başakşehir maçında müthiş oynadık, berabere kaldık. Ben isterim ki sadece pas değil, 4 pasta gol atalım. 8-9 tane goller atalım. Ben de bunu istiyorum ama bu böyle değil. Hayaller başka gerçekler başka. Maşallah sahaya çıktığınızda rakipler iyi oynuyor. Karşı takımlara da saygı duyalım. Çok güzel oynuyorlar. Yönetim biliminde kusursuz sorumluluk ilkesi vardır. Sizin suçunu yoksa bile ama yönetimdeyseniz sorumlu sizsiniz. Ben kötü oyun ve transfer hatalarında da sorumluyum. Bir güzellik varsa ben camianın bir parçası olarak paydasıyım" dedi. Falcao ile devam edeceklerini belirten Başkan Cengiz, "Falcao bir tanedir. Devam edecek. Benim aktifimdeki bütün futbolcular en değerlilerdi. Aile içinde kızabiliriz, öfkelenebiliriz ama onlar bizim için mücadele ediyor. Biz de onların başarılı olması için ortamı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devamlı seçim, ibra tehdidi var"

Yapılamayan Mali Genel Kurul için konuşan Başkan Cengiz, "İzin alma şansımız yok. Biz lisede yapalım dedik ama sosyal mesafe olayları var. Netice devlet. Devlet ne derse onu yaparız. Bir yönetim sürekli erken seçim, erken seçim diye dayatırsanız iş yapamaz. Devamlı, ‘Seçim beceriksizler, seçim vasatlar’ diyorlar. Yönetim bilimi için devamlı seçimden bahsedersen hiçbir şey yapamazsın. Madem öyle, buyurun diyorum. Devamlı seçim, ibra tehdidi var. Çok özür dilerim böyle bir tezgah içinde olursanız bir yere varamayız. Varsa bir planın, maddi önerin gel yardım et" dedi.



