Galatasaray Başkanı Cengiz ve yönetimi mazbatalarını aldı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Spor Kulübü\'nün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılan Olağan Seçim Genel Kurulu\'nda yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Olağan Seçim Genel Kurulu Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, Başkan Mustafa Cengiz ve yeni seçilen kurulları tebrik ederek sözlerine başlarken, \"Her Galatasaraylı çocuğun rüyası bir gün bu koltuklara oturup takımına bir destek daha vermek. Sizler bu göreve gelerek bu onuru ve sorumluluğu taşıyacaksınız. Yolunuz açık olsun\" dedi.

Aralık ayından bu yana 4 genel kurulun yaşandığına dikkati çeken Metin Sinan Aslan, Galatasaray\'ın demokratik yapısıyla camianın iftihar ettiğini dile getirdi ve \"Artık istikrar ve iş yapmaya odaklanma zamanı. Yeni yönetimimize güç diliyorum\" ifadelerini kullandı. Metin Sinan Aslan\'ın konuşmasının ardından mazbata dağıtımına geçildi.

Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri Murat Ece, Mahmut Recevik, Okan Böke, Kaan Kançal, Ömer Cansever, Abdürrahim Albayrak, Emre Erdoğan, Dorukhan Acar, Yusuf Günay ve Dilek Kutlu ile yedek üyeler Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, İlber Aydemir ve Özgür Savaş Özüdoğru mazbatalarını Olağan Seçim Genel Kurulu Divan Başkanı Metin Sinan Aslan\'ın elinden aldı. Denetim, Sicil, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerine de tek tek mazbatalarının teslim edilmesinin ardından Yönetim Kurulu ile bütün alt kurulların fotoğraf çekimi yapıldı.

FATİH TERİM İLE MUSTAFA CENGİZ ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG

Bu arada törende Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında esprili bir diyalog yaşandı.

Terim\'in, \"Başkanım, dünyanın en rahat teknik direktörü benim\" sözlerine Cengiz, \"O neden hocam?\" diye karşılık verirken, Terim de bu karşılığa, \"Kulübemde 2-3 oyuncum var. Hiç zorlanmıyorum değişiklik yaparken\" dedi.

Başkan Mustafa Cengiz ve 89. Galatasaray Yönetimi\'nin kurulları şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN

10649 Mustafa Cengiz

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

4568 Murat Ece

7228 Mahmut Recevik

7310 F. Okan Böke

7607 Kaan Kançal

8761 M. Ömer Cansever

9047 Abdürrahim Albayrak

10450 Emre Erdoğan

12994 Dorukhan Acar

13177 Yusuf Günay

16129 Dilek Kutlu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

8754 Metin Karakaya

10291 Banu Vahapoğlu Akgün

11797 Erol Özmandıracı

14198 İlber Aydemir

15681 Özgür Savaş Özüdoğru

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER

13857 Emir Otluoğlu

15222 M. Gürol Ayan

15383 Reha Ünsay

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

9750 Ertay Örmen

11802 A. Günhan Aksoy

15498 Başar Gündüz

SİCİL KURULU ASIL ÜYELER

5281 Mehmet Bilen

7806 Jale Ayşe Karaveli

8054 Selçuk Erdoğmuş

8273 Sedat Vanizör

8446 Enis Boeno

10426 Aykut Uzunoğlu

11675 Necdet Tarakçı

SİCİL KURUL YEDEK ÜYELER

8920 Neslihan Cengiz

9925 Tayfun Ayrancı

11781 Emre Dai

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELER

4645 M. Ömer Akad

4799 Alev Oraloğlu

4840 Ayhan Yeğinsu

7922 Cengiz Akıncı

8234 Tayfun Akgüner

8440 H. Akın Ketenci

8785 M. Süha Balın

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

4191 Ali Salih Özçakır

5303 E. Cem Emiroğlu

7215 Ahmet Kalafatoğlu

7652 Turgut Bilgin

9031 Necati Tunç Şengül

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mazbata töreninden görüntüler

- Açıklamalar

- Detaylar

FOTOĞRAFLI