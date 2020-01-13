Galatasaray Başkanı Cengiz'den Ali Koç'a: Yakıştıramadım; FETÖ bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş bakılsın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları "kendisine yakıştıramadığını" söyledi ve "FETÖ bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış bakılsın" dedi.

Spor çalıştayında konuşan Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm! Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözcüktür ve doğru sözcüktür! Play-off çıkarıldı dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramıyorum."

"Oyun oynanırken kural değiştirilmez sözünden neden sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor. Bu kuralın değişmesinde Fenerbahçe'nin bir dahli yoksa rahatsız olabilecekleri bir durum da yok! Fenerbahçe'ye ne oluyor, neden savunmaya geçiyor?"

"Bu kuralı TFF ve yayıncı kuruluş değiştirdi! Peki şunu merak ediyorum; Fenerbahçe'ye ne oluyor? Fenerbahçe'nin bu konuda ne gibi bir durumu var? Bu kararda Fenerbahçe'nin bir dahli var mı ki savunmaya geçiyor? Neden?"

"Ben siyasetin sporu girmesi taraftarı değilim. 'FETÖ' bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış bakılsın."

”TFF’den bilgiler sızdırılıyor diyor. Siz çıkın önce hangi transfere kaç para bonservis ödediniz, kaç para yıllık ücret verdiniz açıklayın. TFF de açıklasın. Her şey şeffaf olarak ortaya konsun biz de görelim menajerlere ne ödendiğini. Şeffaflık lafla olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan, bonservisini de ne aldığını da açıklayacaksın.”

“Ben bir kulüp başkanına ‘yalancısın’ diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez.”

‘TFF’nin açıkladığı rakamlardaki durumu beni ilgilendirmez. Ben size açık açık rakamı söylüyorum. 2 yılda menajerlere ödediğimiz para 100 milyon TL. TRTSpor’daki programda da açıkladım: TFF’den bu giderlerin açıklanmasını isteyen benim zaten.”

”Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar diyor. Hayret ediyorum hayret. Ben yüz yıl düşünsem bu kadarı aklıma gelmez. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Pes vallahi pes. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler bunlar.Nasıl bunları düşünebiliyor ve dile getirebiliyorsunuz hayret ediyorum.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Antalya'da yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

"O gün elimizden şampiyonluğumuzu almaya çalışan bir grup vardı, bugün başka bir grup şampiyonluğumuzu engellemek üzere çalışmalarını yapmaktadır. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur.

Mustafa Cengiz, play-off’tan bahsediyor. O yıllara atıf yapıyor. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri sapıtıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. Mustafa Cengiz şeffaflıktan bahsediyor, KAP’a bildiriyoruz diyor. Biz de mecbur olduğumuz her şeyi KAP’a bildiriyoruz. “2018 yılında yapılan bütün transferlerde, Galatasaray Kulübü 10 bin euroluk menajerlik ödemesi yapmış. Bütün oyuncular alınmış ama topu topuna 10 bin euroluk menajerlik ücreti ödenmiş. Balıkesirspor bile 7 bin 500 euro ödemiş."