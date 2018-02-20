Galatasaray Başkanı Cengiz: Biz Galatasaray olarak ağlak ve zırlak bir toplum değiliz

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan, Galatasaray'ın mağlup olduğu, Kasımpaşa-Galatasaray maçında yapılan hakem hataları ve Süper Lig hakemlerinin genel performansı konuşulmaya devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında taraftarların tepkisinin farkında olduğunu söyleyerek Türkiye'deki hakemleri, hakemlere verilen eğitimleri ve genel anlayışı eleştirdi.

Cengiz, sözlerine şöyle başladı:

"Taraftardaki tepkinin, camiadaki tepkinin farkındayım. Fakat burası Türkiye ve maalesef diyorum Cenab Şehabettin'in dediği gibi 'Bu ülkede mütevazi görülmeyi gerçek sanarlar'. Siz ne kadar efendi olursanız, asil bir duruş sergileyip sessizliğinizle cevap vermeye çalışırsanız, bu maalesef yanlış değerlendiriliyor. Sizin bu efendiliğiniz, bu kibar duruşunuz maalesef bir zayıflık, bir pısırıklık, bir korkaklık; çok özür dileyerek söylüyorum bir yumuşaklık olarak algılanıyor. Türkiye, pusu karakterinin, karanlıkta bekleyenlerin spor dünyasında bir şekilde etkisini gösterdiği bir alan."

"Biz Galatasaray olara ağlak ve zırlak bir toplum değiliz"

Maç sonu açıklamalarına karşı olan Cengiz, bunun yanlış anlaşılmamasını gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Biz Galatasaray olarak ağlak ve zırlak bir toplum değiliz. Biz mağlubiyeti de sinemize gururla çekeriz. Genel bir savaşta, yerel ve kısa mağlubiyetler alabiliriz fakat biz Galatasaray'ız ve asla pes etmeyiz. Biz çarpışarak, vuruşarak ölürüz. Haftada 2 demeç, 3 tane zırlayan sözler söylemeyiz."

"Artık kangrenleşmiş, onulmaz bir yara haline gelmiştir"

Cengiz, hakemlerin de hata yapabileceğini fakat üst üste gelen hatalarda art niyet aradıklarını söyleyerek, "Yalnız buradan uyarıyoruz; hakemler de insan, hakemler de hata yapabilir. Biz hiçbir art niyet görmüyoruz. Ancak ve ancak şunu görüyoruz; aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun tercümesi insan hatası değildir. Artık kangrenleşmiş, onulmaz bir yara haline gelmiştir. Federasyon, bizim federasyonumuz. Merkez hakem komitesi, bizim komitemiz, bir sürü basında anlamsız laflar 'Galatasaraylı MHK, Beşiktaşlı TFF...' biz açıkça söylüyoruz, federasyona da fanatik Fenerli gelsin, MHK'ya da fanatik Fenerli gelsin. En değerli rakibimizi söylüyorum. Eğer bir insan tuttuğu değerler ve tuttuğu takım için objektif değerleri yerler altına alıyorsa, hakem de olsa başkan da olsa biz ona sadece 'Yazıklar olsun' deriz. Biz bu oyunu bozarız" ifadelerini kullandı.

"Lütfen traş olurken aynaya bakın"

"Ben her maç sonu demeçlerine karşıyım. Buradan hakem kardeşlerimize sesleniyorum; lütfen traş olurken aynaya bakın. Maçları tekrar izleyin, bakın. Bütün tartışmalı pozisyonlara dikkat edin. Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasray'ın aleyhine yorumlanıyor ve Galatasaray'a çok rahat kart çıkartılıyor. Ben kart çıkartılmasın demiyorum ama eşitlik içinde davranılsın. Türkiye'de ezberlerin bozulması gerekir."

"Hakemler kendini hakim zannetmesin"

Galatasaray Başkanı, hakemlerin hakim zihniyetiyle değil, o an doğru karar neyse onu vermesi gerektiğini savunarak şu ifadelerle sözlerini bitirdi:

"Ben Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken bunlardan biri de hakem müessesesidir. Hakemleri yanlış eğitiyorlar. Hakemlerden adalet bekliyorlar. Hakemler adalet dağıtamaz. Hakemler hakim değildir. Hakemler kendini hakim olarak görürse 'Bu takıma sarı kart gösterdim buna da göstereyim. Bu takıma yanlış yaptım buna da yanlış yapayım. Bir penaltı verdim bir daha vermeyeyim' diye bir duyguya kapılırsınız. Hakem, gördüğünü çalan kuralları uygulayan egemendir. Lütfen hakem seminerlerinde doğru olarak eğitilsin. Hakemler kendini hakim zannetmesin. Bizim haklarımız çiğnenmesin. Galatasaray'ın önünü kesmeyin! Herkese adil olun, hakemlerden kimse mutlu değil. Galatasaray, asla pes etmeyecektir."