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Spor

Galatasaray Başkanı Cengiz: "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz"

Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyor" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı

16 Mart 2018 22:58

Abdurrahim Albayrak: \"Galatasaray bu sefer Kadıköy\'e farklı gidiyor\"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, yarın oynanacak maçla ilgili olarak, \"İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun\" dedi.
Taraftarların tribünleri doldurmasıyla ilgili de konuşan Cengiz, \"Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Böyle bir manzara bize nasip oldu. İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun. Bu taraftara her şey layık\" şeklinde konuştu. 
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise, \"Atmosferi görüyorsunuz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Galatasaray bu sefer Kadıköy\'e farklı gidiyor\" ifadelerini kullandı.
Albayrak ayrıca, \"Bu organizasyonun mimarı Fatih Terim\'dir. \'Taraftarımızla beraber bir bütün olalım\' dedi. Yarın da inşallah kazanan biz olacağız ve yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
- Mustafa Cengiz\'in açıklamaları
- Albayrak\'ın açıklamaları
- İdmandan görüntüler
- Genel detaylar

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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