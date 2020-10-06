Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Satmak istediğimiz oyuncularla ilgili önümüzdeki en büyük engelin pandemi olduğu ortada

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transferde gerekeni yaptıklarını ve ilerleyen dönemde haklı olduklarının görüleceğini söylerken, düşündükleri satışların oyunculara talep olmaması nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti.



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, HDI Sigorta ile gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı.



2018 Ocak ayında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim göreve geldiğinden bu yana 6. transfer dönemi sona erdiğini belirten Günay, "Kabaca baktığımızda bu dönemler içerisinde 42 milyon Euro'luk oyuncu transfer ettik, 61 milyon Euro'luk da satış yaptık. Yani 20 milyon Euro civarında bir artıyla kapattık." diye konuştu.

Galatasaray'da kaos ortamı yaratmaya yönelik bazı girişimler olduğunu iddia eden Yusuf Günay, "Sayın Fatih Altaylı her hafta bir programda Galatasaray Yönetimi'ni, Başkanı'nı hedef alarak eleştiri değil hakarette bulunarak program yapmaktadır. Bu bugün değil, sadece bize değil, geçmişteki yönetimlere de tek yapılan şey hakaret ve engel çıkararak kaos oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Transferler neden olmadı?

Son dönemde satmak istedikleri oyuncularla ilgili en büyük engelin pandemi olduğunu ileri süren Günay, sözlerini şeyle sürdürdü: "6 transfer dönemi içerisinde sattığımız oyuncuların değeri 61 milyon Euro'dan daha fazla. Pazar günü pek çok genç kardeşimizi diğer kulüplere gönderdik. 20 milyon Euro fark var. Elbette ki düşündüğümüz bazı satışlarımız vardı ama talep olmadı. Ocak ayına kadar yöneteceğiz, ocak ayında yeni dönemde planlamamızı yeniden yapacağız."