Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu: Gerekirse imza toplanır, bu seçim yapılır

Galatasaray'da son açılan dava sonrası mahkeme tedbir kararı verdi. Bu kararla 30 Nisan'da yapılacak seçim iptal edildi. Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Mevcut yönetim, kendi almış olduğu erken seçim kararına rağmen Galatasaray Spor Kulübü yönetimine devam edemez. Buna hiç kimse izin vermez" dedi.

Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak. Seçim için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. İstifa kararı alınması halinde, seçimin haziran ayında olması bekleniyor.

Yaşanan gelişmenin ardından Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"Galatasaray üzerinde oyunlar oynanıyor"

Cumhuriyet TV'de Tonguç Orözü'ye konuşan Hamamcıoğlu, "Bugün bir Galatasaray genel kurulunun üyesinin müracaatı üzerine 10. Asliye Hukuk Mahkemesi seçimli Genel Kurul'un iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bunu şaşkınlıkla karşıladığımı ifade etmek isterim. Bu konuyla alakalı kulüpteki ilgililerle bir toplantımız olacak. Sayın divan başkanımızın daveti üzerine bu konuyu değerlendireceğiz. Ama Galatasaray üzerine oyunlar oynanıyor. Ben yıllarını Galatasaray'a vermiş, 40 yıldır bu işin içinde olan birisi olarak çok endişeliyim. Ama Galatasaray camiası sağduyusuyla buna prim vermeyecektir. Sonuç olarak Genel Kurul yapıldı ve birtakım kararlar alındı.

Akabinde sayın yönetim kurulumuz erken seçim yapma kararı aldı. Dolayısıyla bir mahkeme kararı yoluyla Genel Kurul'da alınan kararların iptal edilmesi Seçimli Genel Kurul'un iptal edilmesini gerektirmez diye düşünüyoruz. Çünkü iki tane farklı tüzük maddesi var. Yönetim kurulunda alınan bir kararın, Genel Kurul kararına bağlanarak iptal edilmemesi lazım. Dolayısıyla biz Galatasaraylıların tepkisi bunadır. Diğer başkan adayı sayın Metin Öztürk ne düşünüyor bilmiyorum ama biz bu işin sorumluluğunu almak üzere yola çıktık. Galatasaray'ın Genel Kurul iradesine, alınan kararlara hukuk yoluyla, vilayet yoluyla müdahale edilmesini biz kabul edemiyoruz. Bu çok masum bir oyun değil" dedi.