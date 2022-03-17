Galatasaray-Barcelona maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım Nou Camp'taki ilk mücadelede 0-0 beraberlikle ayrılmış ve avantajlı bir skor elde etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'da 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı Nef Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek..

Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika 17 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşma Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Bacelona karşılaşmasının anlatımında da Ertem Şener yer alacak.