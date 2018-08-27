Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor; ilk yarı sonuçlandı

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış maçı Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak.

İlk iki maçını kazanan sarı-kırmızılılar, serisine devam etmek, konuk takım ise bu sezon ilk puanını almak istiyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Evinde 20 maçtır kaybetmeyen Galatasaray'da zorlu maç öncesinde Garry Rodrigues'in sakatlığı var. Konuk Alanyaspor'da ise önemli eksikler var. Sackey cezası, Welinton ve Fernandes ise cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

İşte ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Belhanda, Fernando, Emre, Sinan, Onyekuru, Eren

Teknik direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Tzavellas, Barış, Cenk Ahmet, Maniatis, Taha, Efecan, Djalma Campos, Villafanez, Bobo

Teknik direktör: Mesut Bakkal