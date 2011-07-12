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Spor

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPINI TAMAMLADI WÖRGL (A.A)

12 Temmuz 2011 16:08

-GALATASARAY AVUSTURYA KAMPINI TAMAMLADI WÖRGL (A.A) - 12.07.2011 - Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'nın Wörgl kasabasına gelen Galatasaray, kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılı takım teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaklaşık bir saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Adam Rotchstein yönetiminde fizik, kondisyon ve dayanıklılık egzersizleri yapan oyuncular, birinci dönemdeki bu son antrenmanın bitiminin ardından birbirlerini tebrik etti. Antrenmana katılmayan sarı kırmızılı oyuncu Elmander'in ise izin aldığı bildirildi. Kaptan Arda Turan ayağında doku zedelenmesi olması nedeniyle sadece yürüyüş yaptı ve takımdan ayrı olarak erkenden otele döndü. Teknik direktör Fatih Terim, antrenman sırasında kampı takip eden gazetecilerin yanına gelerek bir süre sohbet etti. Sarı kırmızılı futbolcu Servet Çetin ise antrenman sonrası kampı takip eden gazetecilerle teknik direktör Fatih Terim'in birlikte fotoğraflarını çekti. Avusturya'daki çalışmalarını sonlandıran Galatasaray öğleden sonra Almanya'nın Münih kentine geçerek İstanbul'a hareket edecek.

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