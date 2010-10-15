Galatasaray Arda'ya ceza verecek

T24- Galatasaray Kulubü Başkanı Adnan Polat, CNBCE'de katıldığı programda ilginç açıklamalar yaptı.



Arda Turan'ın Erman Toroğlu'nun 'ağır' eleştirileri yüzünden yaşadıklarına değinen Adnan Polat, futbolcularına sahip çıkma konusunda Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın gerisinde kalmadıklarını söyledi.



Aziz Yıldırım'ın açıklamalarnıdan sonra kendisi ile konuştuğunu söyleyen Polat, "Bir spor adamının yapması gerekeni yapmıştır. Kendisine teşekkür ettim" dedi.



Adnan Polat, Galatasaray kulübü'nün de Arda'ya sahip çıktığını ve kulübün resmi internet sitesinde bir açıklama yayınladıklarını söyleyerek, "Oradaki açıklama benim açıklamam demektir" dedi.



Adnan Polat, Arda'nın NTV'de gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar için de "Kulübün belli kuralları var. İçimiz kan ağlayarak da olsa izinsiz ropörtaj yaptığı için Arda'ya ceza vereceğiz" dedi.



Arda ve Atletico Madrid iddiası

Atletico Madrid iddiası için ise Adnan Polat, "Lig devam ediyor. Arda işinin en iyisini yapmaya çalışmalı. Arda Türk Telekom'da kupa kaldırmadan hiç bir yere gidemez. Önce Galatasaray'a olan borçlarını yerine getirsin." diye konuştu. Adnan Polat ayrıca Arda'nın özel hayatına lütfen girilmemesi gerektiğini belirterek "Arda'ya çok haksızlık yapılıyor" dedi.



Arda mı, Mesut mu?

Arda mı, Mesut mu sorusuna ise Adnan Polat "Arda" diyerek yanıt verdi. Arda'nın Mesut'tan çok daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü söyledi.



"Oynanan futboldan hiç memnun değilim"

Adnan Polat, takımın durumu ile ilgili soruya ise "Başarının olabilmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Oynanan futboldan ve aldığımız sonuçlardan hiç memnun değilim. " sözleriyle yanıt verdi.



Stat afet merkezi de olacak

Türk Telekom Arena'nın çatısının açılır kapanır olup olmayacağı ile ilgili bir soruya ise "Yaptığımız protokolde çatı açılır kapanır olacak" diye konuştu.



Çatının açılır kapanır olmasının başka bir amacı olduğunu da belirten Polat, "Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Üstü kapandığı vakit binlerce insana sağlık hizmeti verebilecek bir mekan hazırlamayı planlıyoruz." dedi.



"Erken seçim olmaz"

Adnan Polat, Galatasaray Tüzüğü ile ilgili "Tüzüğümüz 30 yıllık, güncelleme yapılması gerekiyor. Yarınki Genel Kurul'da yeni tüzüğün hayata geçmesini bekliyorum. Erken seçim Galatasaray'ın geleneğinde yok. Birileri istiyor diye erken seçim olmaz" dedi.



