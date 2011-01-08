Galatasaray Arda'nın yerini doldurmaya çalışıyor

T24 - G.Saray’ın yıldızı sezon sonunda çok istediği Avrupa’ya yelken açacak. Yönetim duruma hazırlıksız yakalanmamak için sürekli orta sahaya takviye yapıyor.

Cimbom bu kez hesaplı adım atıyor ve yeni G.Saray için Arda Turan’a alternatif olacak isimleri kadrosuna katıyor. Kazım sağ, Hagi’nin ısrarla istediği Culio da sol kanat için alındı. 10 numara için de sırada Formica var.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; sezonun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, kaptanı Arda Turan üzerinden hesaplar yaparak ara transferde kadrosunu güçlendiriyor. Defansta ve forvette sıkıntısı olan sarı kırmızılılar ısrarla orta saha için transfer gerçekleştirerek şimdiden Arda’sızlığa hazırlık yapıyor.

Milli oyuncu Kazım Kazım ve Arjantinli Juan Emmanuel Culio’yu renklerine bağlayan ve bir diğer tangocu Formica’nın da işini bitirmek üzere olan Galatasaray’da sezon sonunda Arda Turan’ın takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

İşte, takıma yakın isimlerle yapılan görüşmeler sonrası ortaya çıkan gizli Arda Turan gerçeği...



En az 8-10 milyon Euro

Galatasaray Yönetimi perde arkasında gelecekle ilgili planlarını Arda Turan’sız bir kadro üzerine yapıyor. Çünkü, kaptanın sezon sonunda İspanya ya da İngiltere’ye transfer olmak istediğini etrafındakiler gibi camia içinde herkes biliyor. Yönetim, Arda Turan’a büyük ihtimalle “Kal” demeyecek. Geçen sezon Atletico Madrid’in teklifini reddeden yönetim bu kez kulübün menfaati doğrultusunda 8 ve 10 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam karşılığı milli yıldızın gidişine onay verecek.



Culio'yu Hagi istedi

Şu ana kadar yapılan transferler ve peşinde olunan oyunculara bakıldığında, Arda Turan’ın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor. Teknik heyet bu durumu gözönüne alarak transfer politikasını belirlemiş durumda. Bu transferlerle sezon sonuna kadar Arda’nın hırslanması da planlanıyor. Rumen hocanın, “Benim gizli kahramanım” diyerek transfer ettirdiği Culio, Arda gibi sol açıkta forma giyiyor. Kaptanın zaman zaman görev aldığı sağ kanat için de Kazım alındı. Yedek kulübesinde ise buralarda oynayabilecek Serdar, Aydın ve Pino da şans bekleyecek diğer isimler.



Formica pazarlığı sürüyor

Sezonun ikinci yarısında Culio’nun sol kanatta forma giyme ihtimali bir hayli yüksek. Bu durumda da Arda büyük ihtimalle orta sahada serbest oynayacak. Yani tipik 10 numara pozisyonunda boy gösterecek. Hagi’nin kadrosunda görmeyi ısrarla istediği bir başka oyuncu da Arjantinli Formica. “Yeni Maradona” olarak görülen Newell’s Old Boys’un genç yıldızı, oyun kurucu ve sol kanatta mücadele ediyor. Bu oyuncunun transferi için yönetim, kulübüyle sıkı pazarlık içinde. Formica’nın da durumu önümüzdeki hafta netlik kazanacak.



Mayısta veda edecek

Galatasaray’da transferlerin tamamı orta sahaya yapıldı ve yapılacak. Bütün bunlar yaşı geçmeden Avrupa’ya gitmek isteyen ve gelen teklifleri değerlendirmekte ısrarcı olan Arda Turan’a yol vermek adına gerçekleştiriliyor. Sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek olan Arda Turan, büyük ihtimalle mayısta G.Saray’a veda edecek. Taraflar kararlarını vermiş durumda ve Arda Turan ile yollar ayrılacak. Yönetim de şimdiden bu duruma hazırlıksız yakalanmamak için mecburen kolları erken sıvadı.