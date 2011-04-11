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Spor

Galatasaray, Arda transferini resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Arda Turan'ın transferi için İspanyol Kulübü Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

11 Nisan 2011 03:00

T24 - Galatasaray Kulübü, Arda Turan'ın transferi için İspanyol Kulübü Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.


Galatasaray Kulübü, futol takımı kaptanı Arda Turan'ın transferi konusunda İspanya'nın Atletico Madrid kulübüyle transfer görüşmelerinin başladığını açıkladı.


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasında, “Profesyonel Futbol Oyuncumuz Arda Turan'ın transferi için Atletico Madrid Football Club ile görüşmeler başlamış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir” denildi.

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