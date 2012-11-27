Galatasaray antreman yaptı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında Balıkesirspor'u 4-1 mağlup etti ve beşinci tura yükseldi.

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede kontrolü maçında başından sonuna kadar elinde tutan G.Saray, yedek ağırlıklı oyunculardan kurulu kadrosuyla Zİraat Türkiye Kupası'nda 5. tura adını yazdırdı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 26. dakikada Elmander, 41. dakikada Sercan Yıldırım, 61. dakikada Aydın Yılmaz ve 70. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi. Konuk ekibin tek golü ise kaleci Ufuk'un büyük hatasında 32. dakikada Mustafa'dan geldi.

Ufuk ve Gökhan ilk kez

Ufuk Ceylan ve Gökhan Zan, bu sezon ilk resmi maçlarına Balıkesirspor karşısında çıktı. Galatasaray'ın bu sezon ligde ve UEFA şampiyonlar ligi'nde çıktığı maçlarda şans bulamayan Ufuk ve Gökhan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor'a karşı forma giydi. Öte yandan, daha önce ligdeki Medical Park Antalyaspor maçında 18 dakika süre alan Çağlar Birinci ile Kayserispor maçında 7 dakika görev yapan Ceyhun Gülselam da Balıkesirspor maçına ilk 11'de başladı.

36 yıl sonra yeniden

Galatasaray ile Balıkesirspor, 36 yıl sonra yeniden bir resmi maçta karşı karşıya geldi. Bundan önce, Balıkesirspor'un en üst ligde yer aldığı tek sezon olan 1975-76'da iki kez karşılaşan iki ekip, 36 yıl sonra yeniden birbirlerine karşı mücadele ettiler.Balıkesirspor, 1975-76 sezonunda yapılan ilk maçı evinde 1-0 kazandı. İkinci yarıda İnönü Stadı'ndaki maçtan ise sarı-kırmızılılar, Mehmet Özgül ve penaltıdan Fatih Terim'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Balıkesirspor'u taraftarı yalnız bırakmadı

Balıkesirspor'u Türk Telekom Arena'da taraftarı yalnız bırakmadı. Mücadeleleye sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi düşük olurken, Balıkesirspor taraftarları kendilerine ayrılan bölümü önemli ölçüde doldurdu.

Yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek veren yaklaşık 4 bin kişilik Balıkesirspor taraftarları, bir süre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e de tepki gösterdi.