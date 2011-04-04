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Spor

Galatasaray, Antalyaspor maçı internet geyikkeri

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış karşılaşmasında Medical Park Antalyaspor Galatasaray'ı konuk etti

04 Nisan 2011 03:00

T24 - İnternet geyiklerihurriyet.com.tr4 Nisan 2011Tarihinin en kötü sezonunu geçiren G.Saray son olarak MP Antalyaspor'a 3-0 yenilince taraftarlar çileden çıktı.Sarı-kırmızılı taraftarlar internet sitelerinde takımlarını yerden yere vururken, tepkilerini de çoğu zaman esprili bir şekilde dile getiriyorlar. İşte sosyal paylaşım sitelerinde ve taraftar forumlarında dolaşan tepkilerden bazıları:

- Almadığımız tek kupa Bank Asya kupasıydı. Onu da yaşatacak bunlar !!!

- Birkaç mağlubiyet daha alırsak bizim topçuları İstinye Park'a almazlar. Mecburen küme düşüp Metro City'ye giderler.

- Puan tablosuna bakmak istemiyorum. Sadece bir-iki kişi değil tüm camia sorumlu. Kimse kendini ayırmasın. Taraftarlar dahil.

- Frank Rijkaard "Üçüncü olmak başarı" derken, "Hemen kovun gitsin, G.Saray'ın büyüklüğünü bilmiyor" dendi. G.Saray bugün 13. sırada

- Antalya'dan yeni desibel rekoru sesleri gelmeye devam ediyor..

- 3-0'dan sonra spor basını: "Bunu da yaz Arda!"

- GS taraftarı "Yönetim istifa" diye bağıramıyor çünkü ortada yönetim yok.

- Avrupa'ya mı gidecekti? Bitmiş zaten herşey, kanser olmuş hastaya 'hadi kalk tatile gidelim' diyorsun. Yok artık yapmayın ya.

- Şu GS neden hala paf takımdan adamları serpiştirmiyor araya? M.Sarp, Baris, o, bu ne yapabilir şu noktada? Gençlerde en azından hırs vardır..

- Spor yazarı olsam Arda'ya cevaben bir el işareti yapmıştım şimdi...

- Hadi ben maç izlerken koltukta uyuyakalıyorum.. Peki ya GS Yönetimi? Ayakta uyuyor ayakta!!!

- Hadi beyler! Ufak ufak kendinize yeni kulüpler bulun.. Hadi Polat! Kendine yeni bir eğlence bul.. Toz kaldırmadan, kenardan kenardan..

- Galatasaraylılar niye üzülüyor ki? Geçen sene Bursa adına kendileri şampiyon olmuş gibi sevinmişlerdi. Bu sene de Trabzon için sevinirler...

- GS'li tüm futbolcular önümüzdeki yıl başka takımlarla anlaşmış havasındalar. Olabilir mi böyle bir şey ???

- Bu Cimbom kesin Bank Asya'dan para alıyor. Adamlar istese her hafta bu kadar reklam yapamazlar..

- Galatasaray o kadar kötü ki bu sene Fenerbahçe son maçta kendi kalesine gol atıp şampiyonluğu kaybetse bile Galatasaraylıları kesmez... 

 

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