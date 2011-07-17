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Spor

GALATASARAY ALMANYA YOLCUSU İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2011 13:50

-GALATASARAY ALMANYA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 17.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmaları için yarın Almanya'ya gidecek. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarının yurt dışındaki ikinci bölümünü 18-27 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirecek. Yarın sabah saatlerinde Almanya'ya gidecek Galatasaray Futbol Takımı, kamp süresince iki de hazırlık maçı oynayacak. ''Cim Bom'', ilk olarak 20 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Hollanda Ligi ekiplerinden Twente ile Osnabrück'te Osnatel Arena'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Almanya'daki diğer hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. 24 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak olan Inter-Galatasaray maçı, Bochum Rewirpower Stadı'nda yapılacak. Galatasaray, 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a dönecek ve 28 Temmuz Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak.

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