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Spor

Galatasaray, Alex Telles'e kavuştu

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Brezilyalı oyuncuyu Alex Telles'i, Atatürk Havalimanı'nda bir kulüp yetkilisinin yanı sıra çok sayıda taraftar karşıladı.

18 Ocak 2014 09:17

Galatasaray'la sözleşme imzalaması beklenen Brezilyalı Alex Telles, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı Alex Telles, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın, Brezilya'nın Gremio takımından kadrosuna katacağı Telles, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Taraftarların yoğun ilgisi karşısında havalimanından ayrılmakta zorlanan Alex Telles, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Telles'in, yarın sabah sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

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