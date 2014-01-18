Galatasaray, Alex Telles'e kavuştu

Galatasaray'la sözleşme imzalaması beklenen Brezilyalı Alex Telles, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı Alex Telles, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın, Brezilya'nın Gremio takımından kadrosuna katacağı Telles, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Taraftarların yoğun ilgisi karşısında havalimanından ayrılmakta zorlanan Alex Telles, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.
Telles'in, yarın sabah sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.