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Spor

Galatasaray alarmda!

Sarı kırmızılı yöneticiler, Eskişehirspor mağlubiyeti ve kupada Ankaraspor beraberliğinin ardından duruma el koydu.

31 Ekim 2008 02:00


Galatasaray, lig yarışında daha da geri kalmamak için alarma geçti.

Sarı kırmızılı yöneticiler, Eskişehirspor mağlubiyeti ve kupada Ankaraspor beraberliğinin ardından duruma el koydu. Başkan Adnan Polat ve arkadaşları, sürekli Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, teknik direktör Skibbe ve futbolculara destek oluyorlar. Başkan Polat'ın teknik direktör Skibbe ile yaptığı görüşmede, "Ne istersen yapmaya hazırız. Takımda sakat olan futbolcular dönene kadar gerekli tedbirleri alalım. Bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. Fikstür avantajımızı kaybetmememiz gerekiyor" mesajını verdiği öğrenildi.

Futbol şubesi sorumlusu Haldun Üstünel de, sürekli futbolcularla özel görüşmeler yaparak Gaziantepspor maçının kazanılması için moral desteği veriyor. Sarı kırmızılı yöneticiler, Benfica ve Fenerbahçe maçları öncesinde Gaziantepspor karşılaşmasının mutlaka kazanılıp, Portekiz'e büyük bir moral ile gidilmesini hedefliyor.

MEHMET TOPAL FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞİYOR

Sarı kırmızılı takımın özellikle orta sahada yaşadığı sıkıntı ise önümüzdeki haftalara etki edecek düzeyde. Ön libero mevkinde özellikle Mehmet Topal'ın eksikliğinin her maç hissedilmesi ve bu oyuncunun yokluğunda Meira'nın ön liberoya kaydırılarak savunmanın da dengesinin bozulması sarı kırmızılılıları ayrıca endişelendiriyor. Mehmet Topal'ın sakatlığı ile ilgili olarak başkan Adnan Polat'ın dahi sağlık kurulu ile görüşmeler yaptığı ve genç yıldızın Fenerbahçe maçına yetiştirilmesini istediği öğrenildi. Öğrenilen bilgilere göre Mehmet Topal'ın önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve Fenerbahçe maçında mutlaka oynamayı istediği bildirildi.

LINDEROTH 6 HAFTA DAHA YOK

Galatasaray'a geldiği günden beri çok önemli sakatlıklar yüzünden sadece 12 maçta forma giyebilen Linderoth'un sakatlığının ise hala ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İsveçli yıldızın, en az 6 hafta daha takımla birlikte çalışmasının mümkün olmadığı öğrenildi. Linderoth böylece sezonun ilk yarısını kaparken, sarı kırmızılı yönetim İsveçli futbolcu durumunu üzüntü ile izliyor.

GAZİANTEPSPOR MAÇINDA BAROS VE NONDA KADRODA

Sakatlıkları nedeniyle Ankaraspor ile oyanan kupa maçında kadroda bulunmayan Baros ve Nonda'nın tedavilerinin olumlu sonuç verdiği ve iki yıldızın da Gaziantepspor maçı kadrosunda yer alacakları açıklandı. Ankaraspor maçında cezası biten Ayhan Akman da pazar günü Gaziantepspor'a karşı Ali Sami Yen'de forma giyecek.




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