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Spor

Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi

26 Ağustos 2018 22:15

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon sürat çalışması yapıldı. İdmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirilerek antrenman tamamlandı.
Sarı kırmızılılar yarın saat 21.45\'te Türk Telekom Stadyumu\'nda Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek.

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