Galatasaray'a Sacha Boey şoku!

Galatasaray'da Fransız futbolcu Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.

Genç sağ bekin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'a konuk olacak.