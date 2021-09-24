Galatasaray'ın Norveçli sağ bekiAntrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlanırken, Sacha Boey de takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti. atletik performans ekibi ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den güzel haber geldi. Yaşadığı kazanın ardından formasından uzak kalan Norveçli bek ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncu bugün atletik performans ekibiyle birlikte takımdan ayrı özel bir çalışmada yer aldığını duyurdu.

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra üç grup hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlanırken, Sacha Boey de takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.