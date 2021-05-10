Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbinin son saniyelerinde Necip Uysal ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Mostafa Mohamed'den kötü haber geldi. Mısırlı golcü, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
23 yaşındaki santrfor, yapılan kontrollerinde ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edildi.
Mostafa Mohamed, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gollük performans ortaya koymuştu.
Sarı-kırmızılılar, ligin son 2 haftasında Yukatel Denizlispor(D) ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. (NTV Spor)