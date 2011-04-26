-GALATASARAY: 81 - BEŞİKTAŞ: 73 İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki derbi karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka'yı 81-73 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Ermal ve Jhonson'un sayılarıyla 3. dakikayı 13-4, 7. dakikayı 23-14 önde geçti. Beşiktaş Cola Turka, Kemp'in dış şutlardan bulduğu sayılarla farkı azaltırken, ilk periyot ev sahibi ekip lehine 24-21 skorla tamamlandı. İkinci periyotta Ignerski'nin 3 sayılık atışıyla başlayan Beşiktaş Cola Turka'ya, Galatasaray Cafe Crown, peş peşe Caner'in 2, Tutku'nun 1 üç sayılık atışıyla karşılık verdi. 16. dakikada Rancik'in 3 sayılık atışıyla fark 15 sayıya kadar (43-28) çıkaran sarı-kırmızılılar devreyi 46-36 önde kapadı. Üçüncü periyotta Beşiktaş Cola Turka, farkı kapamak için büyük gayret sarfetti. Siyah-beyazlılar Serkan'ın dış şutlardan, Ogilvy'in pota altından bulduğu sayılarla farkı azalttı. Siyah-beyazlılar periyodun bitimine 1 dakika kala Chatman'ın turnike basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 55-54 Üçüncü periyodun son dakikasında Rancik'in turnikesine Ignerski'nin sayısıyla karşılık veren siyah-beyazlılar, son periyoda 57-56 önde girdi. Son periyotta hücumda peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş Cola Turka karşısında Galatasaray Cafe Crown, Ermal ve Caner ile bulduğu sayılarla 37. dakikada 8 sayılık (72-64) farka ulaştı. 74-67 ev sahibi ekip lehine skorla girilen son dakikada Beşiktaş Cola Turka'nın farkı kapama çabalarına, Shumpert'in sayılarıyla karşılık veren Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmadan 81-73 galip ayrıldı. Maçta Ermal, 24 sayı, 7 ribaundla oynadı. Galatasaray Cafe Crown'dan Joshua Ian Shipp ile Beşiktaş Cola Turka'dan Michal Jakup Ignerski 9'ar ribaund alarak, en çok ribaund alan oyuncu oldular. Ligin ilk yarısında siyah-beyazlıların sahasında yapılan karşılaşmayı 73-71'lik skorla kazanan Galatasaray Cafe Crown, bu galibiyetle, olası play-off eşleşmesinde seriye 1-0 önde başlama hakkını elde etti. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Aytuğ Ekti x, İsmail Aydın x, Fatih Arslanoğlu x Galatasaray Cafe Crown: Shipp xxx 5, Johnson xxx 7, Evren xx 3, Shumpert xxx 13, Ermal xxxx 24, Caner xxx 16, Tutku xxx 6, Andric xxx 2, Rancik xxx 5, Haluk xx, Beşiktaş Cola Turka: Chatman x 8, Serkan xx 17, Kemp x 13, Cevher x 4, Ogilvy xx 18, Likholitov x 5, Bekir x, Mustafa x, Cüneyt x 3, Hüseyin x, Ignerski xx 5 1. Periyot: 24-21 Devre: 46-36 3. Periyot: 56-57