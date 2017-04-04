Galatasaray 6 maç sonra gol yemeden kazandı

Adanaspor'u 4-0 yenen Galatasaray, ligde 6 maç sonra bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Ligde son olarak 19. haftada 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor müsabakasında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 6 karşılaşmada da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyememişti.

Ligin en golcü iki takımından biri

Galatasaray, Adanaspor ağlarını 4 kez havalandırarak ligin en golcü iki takımından biri konumuna geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, alınan bu skorun ardından ligde 50 golü bulunan lider Beşiktaş'ı yakaladı.

De Jong, 3 maç sonra



Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, 3 maç sonra süre aldı.

Ligde son olarak Beşiktaş derbisinde oynayan, yaşadığı sakatlığın ardından da Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında süre alamayan De Jong, Adanaspor müsabakasının 78. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil oldu.

Sneijder ikinci yarıda girdi

Teknik direktör Igor Tudor'un Adanaspor karşısında yedek soyundurduğu Wesley Sneijder, ikinci yarıda oyuna girdi.

Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına karşın ilk 11'de tercih edilmeyen Sneijder, 68. dakikada Semih Kaya'nın yerine maça dahil oldu.