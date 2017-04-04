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Spor

Galatasaray 6 maç sonra gol yemeden kazandı

Galatasaray, Adanaspor'a 4 gol atarak ligin en golcü iki takımından biri konumuna geldi

04 Nisan 2017 12:32

Adanaspor'u 4-0 yenen Galatasaray, ligde 6 maç sonra bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Ligde son olarak 19. haftada 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor müsabakasında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 6 karşılaşmada da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyememişti.

Ligin en golcü iki takımından biri 
Galatasaray, Adanaspor ağlarını 4 kez havalandırarak ligin en golcü iki takımından biri konumuna geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, alınan bu skorun ardından ligde 50 golü bulunan lider Beşiktaş'ı yakaladı.

 

De Jong, 3 maç sonra 


Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, 3 maç sonra süre aldı.

Ligde son olarak Beşiktaş derbisinde oynayan, yaşadığı sakatlığın ardından da Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında süre alamayan De Jong, Adanaspor müsabakasının 78. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil oldu.

Sneijder ikinci yarıda girdi 
Teknik direktör Igor Tudor'un Adanaspor karşısında yedek soyundurduğu Wesley Sneijder, ikinci yarıda oyuna girdi.

Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına karşın ilk 11'de tercih edilmeyen Sneijder, 68. dakikada Semih Kaya'nın yerine maça dahil oldu.

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