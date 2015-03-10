Galatasaray 6 kişiyle Fenerbahçe'yi devirdi: 92-88

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Ülker'i ağırlayan Galatasaray Liv Hospital, Sinan Güler ve Zoran Erceg'in toplam 51 sayı ürettiği karşılaşmada ezeli rakibini 92-88'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi’nin 21. haftasında Galatasaray Liv Hospital derbi mücadelesinde evinde Fenerbahçe Ülker’i ağırladı.

ntvspor.net'in haberine göre, Galatasaray Liv Hospital, Sinan Güler ve Zoran Erceg’in toplam 51 sayı ürettiği karşılaşmada Fenerbahçe Ülker’i 92-88 mağlup etti. Sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyuncuların ardından sahaya 11 kişi ile çıkan ve 6 oyuncunun süre aldığı Galatasaray Liv Hospital, ezeli rakibinden rövanşı aldı.



Derbi mücadelesi karşılıklı basketlerle başladı. İlk 5 dakikayı 9-6 önde geçen Fenerbahçe Ülker, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle skoru 12-6’ya getirerek 6 sayılık avantaj yakaladı. Pota altından bulduğu sayılarla arayı kapatan Galatasaray Liv Hospital, Erceg’in 3 sayılık basketiyle skoru 15-14 yaparak çeyreğin bitimine 2 dakika kala öne geçti. Sarı kırmızılılar ilk çeyreği de 16-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Galatasaray Liv Hospital çok hızlı başladı. Sinan Güler ile üst üste sayılar bulan sarı kırmızılılar, skoru 24-18 yaparak 6 sayılık fark yakaladı. Ev sahibi takıma Bjelica ve Goudeloc ile cevap veren Fenerbahçe Ülker skora 27-27 eşitlik getirdi. Fenerbahçe Ülker, Hickman’ın 3 sayılık basketiyle ilk yarının bitimine 3 dakika kala 32-30 öne geçti. Kerem Gönlüm’ün pota altından bulduğu sayılarla 38-37 ile yeniden öne geçen sarı kırmızılılar, soyunma odasına da 41-39 önde gitti.

Galatasaray’da Zoran Erceg 17 sayı ve 4 ribaundla, Sinan Güler de 13 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle ilk yarıyı tamamladı. Fenerbahçe Ülker’de Bjelica 11 sayı, 4 ribaund, Goudeloc da 7 sayı ve 2 ribaundla ilk yarıda öne çıkan isimler oldu.

Karşılaşmanın ikinci devresi de karşılıklı basketlerle başladı. Pota altından Young ile sayılar bulan sarı kırmızılılar skoru 53-46’ye getirerek 7 sayılık avantaj yakaldı. Goudelock’un basketleriyle ayakta kalan Fenerbahçe Ülker, üçüncü çeyrekte son 5 dakikaya girilirken 56-52 ile farkı 4 sayıya indirdi. Zoran Erceg’in 3 sayılık basketiyle skoru 63-55’e getiren Galatasaray 8 sayılık avantajla maçtaki en büyük farkı yakaladı. Goudelock ile farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen sarı lacivertliler skoru 63-61 yaparak farkı 2 sayıya indirdi. Ancak Sinan Güler ve Kerem Gönlüm ile sayılar bulmaya devam eden sarı kırmızılılar son çeyreğe de 68-63 üstün girdi. Galatasaray 3. çeyrekte 6’da 6 üç sayılık isabetle oynadı.

Son çeyreğe de iki takım da kolay basketler bularak başladı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına Galatasaray Liv Hospital 75-73 üstün girdi. Sinan Güler’in üst üste bulduğu sayılarla skoru 80-73’e getiren sarı kırmızılılar, son 4 dakikaya 7 sayılık avantajla girdi. Bitime dakika kala 83-80 ile farkı yeniden 3 sayıya indiren sarı lacivertliler, Micov’un sayılarına engel olamadı ve Galatasaray son 1 dakikaya 90-85 önde girdi. Fenerbahçe Ülker arayı kapatmasına izin vermeyen sarı kırmızılılar maçı da kazandı.

Galatasaray Liv Hospital’da Zoran Erceg 26 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Sinan Güler de 25 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle yıldızlaştı. Fenerbahçe Ülker’de Goudelock’ın 19 sayı, 4 asist, 3 ribauntu ile Vesely ve Bjelica’nın 14’er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.