Galatasaray: 5 - Denizli Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda İkinci Lig ekiplerinden Denizli Belediyespor'u 5-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.







Galatasaray'da perdeyi 9.dakikada Caner açtı. Kupada oynadığı futbolla dikkatleri çeken Caner, sağ kanattan Barış'ın ortasına gerilerden gelerek kafayla vurdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 18. dakikada ise ilk golün asistini yapan Barış ikinci golü atan isim oldu. Nonda'nın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Barış Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi. 23. dakikada 3. gol yine Barış'tan geldi. Bu kez vuran Nonda değil, Elano'ydu. dönen topta yine Barış iyi bir yer tutmuştu. İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererken ikinci yarıya Denizli Belediyespor golle başladı. 50. dakikada Volkan Kabadayı'nın kafa golüyle konuk ekip farkı ikiye indirdi.

61. dakikada ise Galatasaray'da Ayhan yerde kaldı. Fatih'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalan Ayhan'ın pozisyonuna hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına ise genç isim Emre Çolak geçti ve skoru 4-1'e getirdi. 65. dakikada sahneye yine Emre Çolak çıktı. Frikikte topun başına geçen Emre'nin şutu baraja çarparak ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmadan 5-1'lik skorla ayrılarak puanını 9'a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray aynı zamanda büyük ölçüde gruptan çıkmayı garantiledi.

İlk yarıdan dakikalar



9. dakikada sağ kanattan Barış'ın mükemmel ortasında iyi yükselen Caner, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

18. dakikada ceza alanı içinde Nonda'nın vuruşunda kaleci Emin'den dönen topu önünde bulan Barış, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

23. dakikada Elano'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Emin topu kontrol edemedi, Barış boşta kalan meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0

28. dakikada Elano'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Emin mükemmel bir hareketle golü önledi.

38. dakikada Arda'nın sağ kanatta çalımlarla ceza sahasını girip, attığı şut üstten auta gitti.

39. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nonda, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Emin'e nişanlayınca, Galatasaray bir golden oldu.

İkinci yarıdan dakikalar



46. dakikada Barış'ın sağ kanattan sert ortasında savunmadan Ahmet'in ters vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.

50. dakikada Denizli Belediyespor üst üste kullandığı korner atışları sonunda golü buldu. İsmail'in sağ kanattan kullandığı atışta altı pasta yükselen Volkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'tan döndü, bu futbolcu ikinci kez yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1

59. dakikada Arda'nın ortasında Nonda kafayı vurdu, ancak top yandan auta çıktı.

60. dakikada Hakan'ın pasında topa ceza sahası içinde sahip olan Nonda, müsait durumda meşin yuvarlağı auta attı.

61. dakikada Fatih'in ceza sahası içinde Ayhan'a yaptığı hareketi hakem Hakan Özkan penaltı olarak değerlendirdi. 62. dakikada atışı kullanan genç futbolcu Emre Çolak farkı yeniden 3'e çıkardı: 4-1

65. dakikada Emre Çolak'ın, ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top kalecinin üzerinden filelere gitti: 5-1

89. dakikada Ayhan'ın ceza sahası dışından çok sert şutunda kaleci Emin son anda topu kornere attı.

90 1. dakikada İsmail sağ kanatta getirdiği topu kaleye paralel ortaladı, ancak Barış'tan önce kaleci Aykut yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu ve Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etti.





Galatasaray: 5 - Denizli Belediyespor: 1



Stat: Ali Sami Yen



Hakemler: Hasan Özkan, Adil Sinem, Serkan Akarca



Galatasaray: Aykut, Uğur, Mehmet, Servet (Dk. 72 Emre Güngör), Hakan, Barış, Elano (Dk. 59 Ayhan), Mustafa, Caner (Dk. 46 Emre Çolak), Arda, Nonda



Denizli Belediyespor: Emin, Ahmet, Hasan Ali (Dk. 46 Cengiz), Fatih, Adem, Salih, Hakan, Umut (Dk. 64 Burak), Barış, Cem (Dk. 46 İsmail), Volkan



Goller: Dk. 9 Caner, Dk. 18 ve Dk. 23 Barış, Dk. 62 ve Dk. 65 Emre Çolak (Galatasaray) Dk. 50 Volkan (Denizli Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 74 Adem, Dk. 78 Fatih (Denizli Belediyespor)